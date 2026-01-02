vs. Al Ahli se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Liga de Arabia Saudita 2025-26, con de titular. Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de FOX Deportes desde México y en España por Movistar; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el viernes 2 de enero desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el King Abdullah Sports City. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Al Nassr vs Al Ahli por la Liga Pro Saudí | VIDEO: RSL
