Al Nassr vs. Al Ahli se enfrentarán EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este viernes 15 de marzo en el marco de la fecha 24 de la Liga de Arabia. El partido se llevará a cabo en el King Abdullah Sports City y este encuentro será crucial para el equipo de Cristiano Ronaldo, que busca poner fin a una racha de malos resultados. El inicio está programado para las 2:00 de la tarde (hora de Perú) y estará disponible a través de la transmisión GRATUITA de DSports (DIRECTV), ESPN y STAR PLUS para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Al Nassr vs. Al Ahli en una fecha más de la Liga de Arabia. (Vídeo: @AlNassrFC_EN).





Al Nassr vs. Al Ahli: posibles alineaciones

Al Nassr: R. Najjar; Telles, A. Alamri, Al Fatil, Ali Alawajami; Al Khaibari, Brozovic; Ghareeb, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

Al Ahli: Mendy; Ali Majrashi, M. Demiral, A. Hindi, Saad Yaslam; Mohammed, F. Kessie; R. Mahrez, R. Firmino, A. Saint y F. Albrikan.