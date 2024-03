Ver Al Nassr vs. Al Ain EN VIVO con Cristiano Ronaldo vía STAR Plus y Fútbol Libre TV.

Al Nassr vs. Al Ain se miden EN VIVO EN DIRECTO ONLINE TV este lunes 4 de marzo con Cristiano Ronaldo por la ida de cuartos de final de la AFC Champions League en partido que se llevará a cabo en el Tahnoun Bin Mohamed Stadium (15000 espectadores) de la localidad de Al Ain (Emiratos Árabes Unidos). El partido está programado para las 11 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN en STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos clubes.

El gesto obsceno de Cristiano Ronaldo ligado a Messi y por el que está siendo investigado. (Video: X)

Al Nassr vs. Al Ain: posibles alineaciones

Al Nassr: David Ospina; Nawaf Boushal, Aymeric Laporte, A. Al-Amri, Alex Telles; Abdullah Al Khaibari, Marcelo Brozovic; Anderson Talisca, Otávio, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. DT: Luis Castro.

Al Ain: Bu Senda Mohammed; Erik, Hashemi Khalid, Kouadio Kouame y Trawri Abdulkarim; Atzili Omer, Jonas Santos, Romero Gamarra y Matías Palacios; Laba Kodjo y Loulendo Josna. DT: Hernán Crespo.