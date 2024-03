Al Nassr vs. Al Ain se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este lunes 11 de marzo por los cuartos de final de la Liga de Campeones AFC. El duelo es crucial para el equipo de Cristiano Ronaldo, que perdió 1-0 en el partido de ida y ahora tiene la obligación de revertir ese resultado. El choque de vuelta comenzará a las 2:00 de la tarde, hora de Perú, y será transmitido de forma gratuita a través de ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Al Nassr vs. Al Ain por la AFC Champiosn League. (Vídeo: Al Nassr Oficial).





Al Nassr vs. Al Ain: posibles alineaciones

Al Nassr: David Ospina; Telles, Laporte, Al Fatil, Boushal; Al Khaibari, Brozovic; Yahya, Otavio, Mané; Cristiano Ronaldo.

Al Ain: Khalid Eisa; Erik, M. Palacios, Kouadio Kouame y Al Hashemi; Yong-Woo, Al Boloushi, Romero, Al Ahbabi, Y. Nader; y Rahim.