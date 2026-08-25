vs. jugaron por la tercera fecha de la . ¿En qué canales se vio la transmisión de este partido? El duelo se pudo ver por la señal de DAZN. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputó este martes 25 de agosto en el Estadio Príncipe Mohamedbin Fahd de Damman. ¿A qué hora inició el encuentro? A la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzó a las 3:00 p.m., mientras que en Brasil fue a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs. Al Etiffaq se enfrentan por la Liga Árabe con transmisión de DAZN. (Foto: @AlNassrFC_EN)
Al Nassr vs. Al Etiffaq se enfrentan por la Liga Árabe con transmisión de DAZN. (Foto: @AlNassrFC_EN)
SOBRE EL AUTOR

Periodista egresada del Instituto San Ignacio de Loyola (ISIL). Experiencia en radio, televisión y prensa escrita; que ha permitido un desarrollo profesional en diversas áreas: coberturas in situ, transmisiones deportivas y redacciones periodísticas.

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