vs. Al Ettifaq se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE) por la Liga de Arabia Saudita 2025-26, con de titular. Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de FOX Deportes desde México y en España por Movistar; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el martes 30 de diciembre desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputa en el Al Awwal Park. Depor te hará vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Al Nassr vs Al Ettifaq por la Saudí League | VIDEO: Arabia Saudita League
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

