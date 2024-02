Al Nassr vs. Al Feiha se enfrentarán (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este miércoles 21 de febrero, por el partido de vuelta de los octavos de final de la AFC Champions League. Hay que tener en cuenta que en la ida el conjunto de Cristiano Ronaldo ganó 1-0 con tanto del luso. El duelo, que se llevará a cabo en el Estadio Al Awwal de Riad, está programado para arrancar desde la 1:00 de la tarde (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Al Nassr vs. Al Feiha: así fue el último partido del equipo de Cristiano Ronaldo previo a AFC Champions League. (Video: Al Nassr)

Al Nassr vs. Al Feiha: alineaciones probables

Al Nassr: Najjar; Behich, Laporte, Alamri, Sultan Al Ghanam; Al-Khaibari, Brozovic; Ahmed, Otavinho, Talisca; y Cristiano Ronaldo.

Al Feiha: Stojkovic; Al-Rashidi, Al-Khaibari, Al-Shuwaish; Al-Harthi, Baqawl, Kaabi, Al-Safari; Madash, Nwakaeme y Sakala.