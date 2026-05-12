Blooper de Bento en Al Nassr vs. Al Hilal (Video: BeIn)
Blooper de Bento en Al Nassr vs. Al Hilal (Video: BeIn)

Insólito final en el clásico entre y por la . El equipo de , quien fue titular, ganaba 1-0 con anotación del francés Mohamed Simakan, resultado que le servía para celebrar el título liguero a dos fechas del final. Sin embargo, el equipo rival iba a conseguir el empate a los 90+9′ gracias a un blooper del arquero brasileño Bento. El ‘Bicho’, cambiado antes del 1-1, no podía creerlo sentado en la banca de suplentes. De todos modos, Al Nassr depende de sí mismo para campeonar: si le gana en la última jornada a Damac, el próximo 21 de mayo, levantará el título de la liga saudí.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

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