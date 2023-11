Al Nassr vs. Al Khaleej se miden EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE en una jornada más de la Liga Profesional Saudí este sábado 4 de noviembre. ¿Deseas saber a qué hora juegan, dónde ver la transmisión y más detalles? Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí. El duelo, que será clave para el equipo de Cristiano Ronaldo, que de ganar, estarían a un punto del líder del torneo. El duelo, comenzará a las 1:00 de la tarde (horario de Perú) e irá por la transmisión GRATIS de FOX Sports, ESPN y STAR Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue el minuto a minuto más detallado, que incluye todos los goles, tarjetas amarillas, tarjetas rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Al Nassr vs. Al Khaleej con Cristiano Ronaldo vía FOX Sports: revisa el horario y dónde ver partido. (Vídeo: Al Nassr).

Al Nassr vs. Al Khaleej: posibles alineaciones

Al Nassr : Al Aqidi; Al Ghannam, Ali Lajami, Laporte, Mohammed Qassem; Ótavio, Brozovoc, Seko Fofana, Talisca, Mané; Cristiano Ronaldo

: Al Aqidi; Al Ghannam, Ali Lajami, Laporte, Mohammed Qassem; Ótavio, Brozovoc, Seko Fofana, Talisca, Mané; Cristiano Ronaldo Al Khaleej: Haidari, Hamsal, Al Habrani, López, Rebocho, Saed, Jung, Rodrigues, Narey, Sherif, Martin