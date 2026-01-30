Cristiano Ronaldo será titular con Al Nassr. (Foto: Al Nassr)
¡Video y transmisión! vs. Al Khoolod se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la jornada 19 de la Liga de Arabia Saudita con de titular. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este viernes 30 de enero desde las 12:30 p.m. y tendrá lugar en el King Abdullah Sports City. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

