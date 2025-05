¡Por los tres puntos! Al Nassr vs. Al Okhdood se verá las caras este lunes 12 de mayo, en el Prince Hathloul bin Abdulaziz Sports City, por la jornada 31 de la Liga de Arabia Saudita 2025. El encuentro, que contará con la presencia de Cristiano Ronaldo desde el pitazo inicial, está programado para la 1:00 de la tarde (hora peruana) por la transmisión GRATIS de Internet, TNT Sports y Azteca Deportes. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:00 p.m.; mientras que en países como Argentina, Paraguay , Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:00 de la tarde. El ‘bicho’ sigue buscando ampliar su cuota de gol a la par de seguir en la obligación de ganar para no alejarse más de los primeros lugares de la tabla y de la lucha por el título. Disfruta de la transmisión del partido y el minuto a minuto a través de Depor.

Al Nassr vs Al Okhdood se ven las caras por la fecha 31 de la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al-Nassr)