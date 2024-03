En el Estadio Al-Awwal, Al Nassr vs. Al Raed se enfrentan EN VIVO, EN DIRECTO y ONLINE este jueves 7 de marzo en una fecha más de la Liga de Arabia . El partido será crucial para el equipo de Cristiano Ronaldo , que se acerca cada vez más al primer lugar en la tabla. El encuentro comenzará a las 12:00 del mediodía (hora de Perú) y será transmitido GRATIS por DSports (DIRECTV), ESPN y Star Plus para América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor.

Al Nassr vs. Al Raed por la Liga Saudí. (Vídeo: Al Nassr Oficial).





Al Nassr vs. Al Raed: posibles alineaciones

David Ospina; A. Behich, Aymeric Laporte, Al Ghanam, Alawjami; Abdullah Al Khaibari, Al Sulalheem; Ahmed, Otávio, Sadio Mané; Cristiano Ronaldo. Al Raed: A. Moreira; Mohammed, Mubarak Al Rajeh, O. Gonzalez, M. Loum, Hamad Al Jayzani; M. Al Beshe, M. Normann; Al Subaise; Júlio Tavares y El Berkaoui.