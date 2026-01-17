vs. Al Shabad se miden (EN VIVO | HD | ONLINE | EN DIRECTO) por la Liga de Arabia Saudita 2025-26, con de titular. Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de FOX Deportes desde México y en España por Movistar; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el sábado 17 de enero desde las 12:30 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputó en el Kingdom Arena.

Al Nassr vs. Al Shabab por la Liga Saudí | VIDEO: RFL
Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

