vs. jugarán por la cuarta fecha de la. ¿En qué canales se verá la transmisión de este partido? El duelo se podrá ver por la señal de DAZN. Ojo, no lo busques por Fútbol Libre TV, ya que es una señal pirata que no recomendamos. El encuentro se disputará este viernes 27 de agosto en el Alawwal Park. ¿A qué hora iniciará el encuentro? A la 1:00 p.m. (hora peruana). En Argentina comenzará a las 3:00 p.m., mientras que en Brasil fue a las 3:00 p.m.

Al Nassr vs. Al Taawon se enfrentan por la fecha 4 de la Saudi Pro League. (Video: Al Nassr)
Al Nassr vs. Al Taawon se enfrentan por la fecha 4 de la Saudi Pro League. (Video: Al Nassr)
SOBRE EL AUTOR

Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza, con experiencia en medios digitales y coberturas en todo tipo de evento deportivo, en especial los ligados al fútbol y vóley. Formación en Community Management.

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