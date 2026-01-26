vs. se miden EN VIVO y EN DIRECTO, en el compromiso correspondiente a la jornada 18 de la Liga de Arabia Saudita con de titular. ¿En qué canales ver la transmisión del partido? En Sudamérica no hay un canal en específico para seguir este duelo, pero desde Brasil se podrá ver a través de SporTV y en España mediante la señal de Movistar Plus. ¡No recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV! ¿Cuándo se jugará y a qué hora? El choque está pactado para este lunes 26 de enero desde las 12:30 p.m. y tendrá lugar en el Al-Awwal Park. Depor te hará vivir el minuto a minuto y todas las incidencias.

Al-Nassr vs. Al-Taawon FC se enfrentan por la Liga de Arabia Saudita. (Video: Al-Nassr / Foto: Getty Images)
