vs. Al Zawraa juegan (EN VIVO | EN DIRECTO) por la Copa AFC, con de titular. Para seguir la transmisión de este partido, debes conectarte a la señal de ESPN y Disney Plus por Latinoamérica; ojo, no te recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV. Este duelo está pactado para el 24 de diciembre desde las 11:00 a.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay) y se disputará en el Al-Awwal Park Stadium. Depor te hizo vivir todos los detalles y el minuto a minuto de este encuentro.

Al Nassr con Cristiano Ronaldo. (Video: Al Nassr)
