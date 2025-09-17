Al Nassr de Cristiano Ronaldo debuta en la Champions League de Asia. (Diseño: Christian Marlow)
En el King Saud University Stadium, vs. juegan este miércoles 17 de setiembre en el marco de la primera fecha de la . El encuentro, clave para el equipo de , está programado para las 1:15 de la tarde (hora peruana) por la transmisión GRATIS de ESPN y Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Paraguay o Venezuela, se disputará una hora más tarde, a las 2:15 p.m.; mientras que en países como Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, el duelo arrancará a las 3:15 de la tarde. Sigue todos los detalles e incidencias por Depor.

Previa Al Nassr vs. Istiklol. (Video: FE)
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

