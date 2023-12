Al Nassr vs. Istiklol se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 5 de diciembre por la fecha 6 de la fase de grupos de la AFC Champions League. El compromiso se llevará a cabo en el Estadio Dushambé Central de Tayikistán. El partido del equipo de Cristiano Ronaldo está programado para arrancar desde las 11:00 de la mañana (hora peruana y colombiana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de ESPN y STAR Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias. Consulta los canales de TV y horarios del partidazo aquí.

Al Nassr vs. Istiklol: gol de Cristiano Ronaldo en el triunfo de 3-1 en el partido de ida por Champions AFC. (Video: Paramount)

Al Nassr vs. Istiklol; alineaciones posibles

Al Nassr : Al Aqidi; Boushal, Alamri, Laporte, Madu; Brozovic, Al Najei; Otavio, Mané; Yahya, Ghareeb.

: Al Aqidi; Boushal, Alamri, Laporte, Madu; Brozovic, Al Najei; Otavio, Mané; Yahya, Ghareeb. Istiklol: Yatimov; Dzhalilov, Novoselec, Gogoua, Kartashyan y Davlatmir; Beganovic, Panjshanbe y Dzhalilov; Sebai y Kamolov. DT: Igor Cherevchenko.