Comienza la Eurocopa 2024 con un partidazo: Alemania vs. Escocia . Este viernes 14 de junio, teutones y escoceses se verán las caras desde el Allianz Arena de la ciudad de Múnich, en lo que será el partido inaugural de este torneo. ¿Quieres saber a qué hora juegan, en qué canal de TV lo pasan o dónde puedes verlo online? Esta y toda la información necesaria para ver la transmisión del partido podrás encontrarla aquí, para no perderte ni una sola incidencia del Alemania vs. Escocia, que contará con un show previo por la inauguración del certamen.

Recordemos que Alemania es el anfitrión y buscará volver a alzar la corona de la Eurocopa por cuarta ocasión en su historia, siendo la última obtenida en el año 1996 cuando derrotó a República Checa por 2-1 en aquella edición disputada en Inglaterra.

La última final que jugó Alemania fue en la edición 2008, cuando cayó por la mínima diferencia ante España. De allí en adelante, fue semifinalista en las ediciones 2012 y 2016, sin volver a tener éxito.

Alemania vs. Escocia: información del partido

Alemania vs. Escocia Lo que debes saber Fecha del partido Viernes 14 de junio 2024 Hora del partido 1:00 p.m. (CDMX) - 2:00 p.m. (Perú/Colombia) - 3:00 p.m. (ET) - 9:00 p.m. (España) Canales de TV ESPN (Latinoamérica) - La 1 (España) - Canal 5 (México) Dónde ver online Star Plus (Latinoamérica) - TUDN app

¿A qué hora juega Alemania vs. Escocia?

La transmisión del juego de Alemania vs. Escocia inicia a partir de las 2:00 p.m. hora de Perú o Colombia o desde las 9:00 p.m. hora de España . Este será el partido inaugural de la Eurocopa, por lo que te recomendamos también ver la previa del encuentro, que contará con un show antes del pitazo inicial.

¿En qué canal ver Alemania vs. Escocia en vivo?

Las alternativas para ver Alemania vs. Escocia en TV son varias, dependiendo de la zona en la que te ubiques. En Latinoamérica estará disponible a través de ESPN , mientras que en México podrás verlo en TV abierta vía Canal 5 y TUDN . Si vives en España, el canal para verlo es La 1 en directo . Estas son las opciones que tendrás a disposición para ver el primer partido de esta Eurocopa 2024 a desarrollarse en tierras teutonas.

Alemania vs. Escocia en vivo se enfrentan por la fecha 1 del Grupo A de la Eurocopa 2024. Sigue los detalles del partido aquí.

¿Dónde ver online Alemania vs. Escocia?

Para ver online la transmisión del partido de Alemania vs. Escocia podrás hacerlo a través de Star Plus en Latinoamérica o mediante la app de TUDN y en la página web del Canal 5 si quieres visualizar su señal de TV abierta. Recordemos que Star+ tiene un costo de suscripción de entre 13 y 15 dólares mensuales dependiendo del país en el que vivas y ahora puedes adquirirlo en conjunto con Disney Plus.

Alemania vs. Escocia: posibles alineaciones

Posible XI de Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt; Robert Andrich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan; Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz.

Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Maximilian Mittelstädt; Robert Andrich, Toni Kroos, Ilkay Gündogan; Florian Wirtz, Jamal Musiala y Kai Havertz. Posible XI de Escocia: Angus Gunn; Grant Hanley, Kieran Tierney, Jack Hendry; Callum McGregor, Billy Gilmour, Andy Robertson, Anthony Ralston; Lawrence Shankland, Ryan Christie, John McGinn

Alemania vs. Escocia: favorito en las apuestas

Arranca la Eurocopa y Alemania es uno de los grandes favoritos a ganar el certamen. Para su debut ante Escocia, las casas de apuestas ponen a los teutones con una probabilidad de victoria del 74%. Si apuestas al triunfo alemán, sumado al ambos anotan paga una cuota de 3.10, mientras que el triunfo de Escocia tiene una cuota de 9.75 y el empate paga 5.40, por lo que podría ser una importante ganancia si sale el golpe escocés en Múnich.