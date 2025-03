Washington Corozo no la pasa bien en Ecuador. El exjugador de Sporting Cristal tuvo la oportunidad de sacudirse de la mala racha de Emelec y también a nivel personal, pero ‘Manchita’ falló un penal en el segundo tiempo ante Macará por la fecha 3 de la Liga Pro de Ecuador. Corozo se paró frente a la pelota, pero no pudo convertir desde los doce pasos y alargó la mala racha de los ‘eléctricos’, que todavía no ganaron en el torneo.

Todo esto desató la furia de los hinchas de Emelec, quienes se encontraron en la calle a Washington Corozo y lo insultaron y criticaron por su actuación ante Macará y también por el penal fallado. Esto también desencadenó en la reacción del extremo ecuatoriano, quien se bajó de su auto para encarar a los hinchas, pero fue detenido por sus familiares.

En tres fechas de la Liga Pro de Ecuador, Emelec no ha podido celebrar una victoria: cayó 4-0 ante la Universidad Católica de local, perdió 2-0 ante Delfín de visita e igualó sin goles ante Macará en casa. En las tres presentaciones Corozo tuvo participación; en dos fue titular y en la restante ingresó en el segundo tiempo.

Emelec jugará ahora este domingo 9 de marzo ante Vinotinto, equipo recién ascendido a la Liga Pro de Ecuador, que puede ser el rival ideal para sacudirse de este mal momento. Toca esperar si Jorge Célico, entrenador de Emelec y extécnico de Cusco FC, le renueva la confianza a Corozo para dicho partido.

💣🔥¡EXPLOTÓ MANCHITA!🤬😡



Washington Corozo, responde con insultos a la hinchada azul, por recliminarle el penal qué falló ante Macará.#CSE #Emelec #Bombillo pic.twitter.com/zNovE2w853 — FutgooolEc (@Futgooolec_) March 1, 2025

El otro escándalo de Corozo

Washington Corozo llegó en enero con el plantel de Emelec de Ecuador para enfrentar a Alianza Lima en la presentación del cuadro íntimo. Luego de tres temporadas en Sporting Cristal, ‘Manchita’ -como lo llaman en Ecuador- aterrizó el año pasado en el equipo ‘eléctrico’. En el 2024 marcó dos goles y dio dos asistencias en 21 partidos en la Liga Pro Ecuador, y espera mejorara esas cifras en 2025. Aunque el extremo pasó un incómodo momento.

El incidente ocurrió en el aeropuerto Jorge Chávez, donde fue increpado por una mujer que lo acusó de dejarla embarazada y luego desentenderse de la situación. “Vas a ser conocido con... Feliz te fuiste yéndote de mí embarazada, pero ahora vas a ver”, fue lo que le dijo al paso la mujer, quien se encontraba acompañada por otros familiares que también lanzaron reclamos e insultos hacia el jugador. Al final tuvieron que intervenir los agentes de seguridad del aeropuerto, y Corozo subió al bus que llevó al plantel de Emelec a su hotel de concentración.

El amistoso ante Alianza Lima marcó el regreso de Corozo a nuestro país. No hubo pronunciamiento oficial del jugador en sus redes sociales. Ojo, la chica en mención y sus familiares fueron al estadio de Matute, donde Emelec jugó en la Tarde Blanquiazul en la presentación oficial de Alianza Lima en la temporada 2025.





