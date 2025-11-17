Para seguir navegando, permite que se muestren anuncios.
Alemania vs. Eslovaquia EN VIVO vía ESPN y Disney Plus por Eliminatorias 2026
Por las Eliminatorias 2026, Alemania vs. Eslovaquia se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este lunes 17 de noviembre. El partido será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus. Revisa todos los detalles del duelo en Depor.
Alemania vs. Eslovaquia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por un nuevo partido correspondiente a la fecha 6 de las Eliminatorias Europeas al Mundial 2026. ¿Dónde se verá el partido? Para seguir la transmisión de este partido debes conectarte a la señal de ESPN, disponible en la parrilla de canales de Movistar TV, DIRECTV, Claro TV y WIN TV, además de su versión destreamingen la plataformas de Disney Plus. No recomendamos ver el Fútbol Libre TV, página pirata. ¿A qué hora juegan? Este duelo estuvo pactado para el lunes 17 de noviembre desde las 2:45 p.m. (horario en Perú).
Alemania vs Eslovaquia por Eliminatorias. (Video: German Football)