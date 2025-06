Alemania vs. Francia se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) este domingo 8 de junio en el Mercedes Benz Arena de Stuttgart, por el tercer puesto de la UEFA Nations League. El encuentro está programado para las 8:00 a.m. (hora peruana) por la transmisión GRATIS de ESPN, disponible en las parrillas de canales de DIRECTV, Claro TV y Movistar TV, además de su versión en streaming por la plataforma digital de Disney Plus. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Vale destacar que el duelo tendrá el mismo horario en Colombia y Ecuador. En el caso de Bolivia, Chile o Venezuela, se disputará una hora más tarde; mientras que en países como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay, son dos horas más. No te pierdas todos los detalles del choque y vive el minuto a minuto.

Alemania vs. Francia por Nations League. (Video: Mundo Deportivo)