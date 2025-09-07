Alemania vs. Irlanda del Norte por Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)
Alemania vs. Irlanda del Norte por Eliminatorias 2026. (Diseño: Christian Marlow)

En el Rhein Energie Stadion, vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) en la fecha 6 de las . Este duelo se jugará este domingo 7 de septiembre a partir de la 1:45 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). En Bolivia, Chile o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a la 2:45 de la tarde; mientras que en Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay está programado para las 3:45 p.m. Además, podrá ser visto en transmisión de ESPN, por medio de su app de streaming Disney Plus. No te pierdas todos los detalles de este partido en la web de Depor.

Alemania vs. Irlanda del Norte por Eliminatorias. (Video: ESPN)
Alemania vs. Irlanda del Norte por Eliminatorias. (Video: ESPN)

SOBRE EL AUTOR

Licenciado en periodismo de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Prensa en Lima 2019. Ex Deporte Total en El Comercio. Coberturas periodísticas a nivel digital de fútbol nacional e internacional. Experiencia en radio y también en prensa escrita.

TAGS RELACIONADOS