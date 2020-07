Alexander Callens es uno de los jugadores que están en la órbita de la Selección Peruana que mayor participación tiene en el equipo que integra. El defensor nacional alcanzó una importante marca con New York City, luego de su choque contra Toronto FC.

“Estoy muy feliz por alcanzar esta marca. Me enteré recién porque estaba muy concentrado en el partido. Llegué a 100 partidos porque todo New York City me apoyó y cuidó, y físicamente me mantienen bien. Llegar a 100 partidos no es fácil y veremos si puedo llegar 100 partidos más”

Alexander Callen fue pieza clave en la victoria de New York por 3-1 sobre Toronto FC, lo que le dio el acceso a los cuartos de final a la escuadra del defensa que espera integrar la convocatoria de la Selección Peruana para el inicio de las Eliminatorias sudamericanas.

La Selección Peruana ya tiene sus propias mascarillas

A través de redes sociales, la Federación Peruana de Fútbol presentó sus mascarillas oficiales de la Selección Peruana, las cuales cumplen con todos los protocolos de seguridad establecidos por el Ministerio de Salud y, además, servirá para ayudar a niños y niñas de las zonas vulnerables de nuestro país.

“Hemos esperado mucho para volver a la cancha, pero esta vez, once no serán suficientes. Hace falta de todo un país unido. Hoy más que nunca el equipo te necesita, ponte la blanquirroja porque el Perú juega en equipo. Elige tu modelo favorito, úsalo y ayúdanos a ganar este partido”, señala el video que realizó la FPF para presentar los tapabocas en las redes.

Cabe precisar que por cada 12 mascarillas vendidas, la Federación Peruana de Fútbol donará una para el programa ‘Al Cole Con Todo’ de la Fundación Oli que busca favorecer a niños y niñas de zonas vulnerables del Perú.

