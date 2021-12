Lo que no logró Andrea Pirlo o David Villa, lo hizo Alexander Callens. El defensor de la Selección Peruana, de gran momento no solo con la Blanquirroja, sino también con el New York City, logró sacar adelante un partido en el que a priori era favorito ante el Philadelphia Union, pero que se le terminó complicando. Los Newyorkers conquistaron por primera vez en su historia el título de la Conferencia Este, y clasificaron a la gran final por el campeonato de la Major League Soccer.

Alexander Callens, que venía de darle la clasificación al City a esta instancia con el penal decisivo ante el New England Revolution hace cinco días, tuvo un arranque con mala suerte, cuando en su intento por anticipar a un rival, terminó marcando en contra.

El polaco Kacper Przybylko tenía la marca de Callens, pero consiguió sacar un pequeño espacio de ventaja a la altura del punto penal y se alistaba para definir tras un centro el área, pero el defensor peruano se anticipó y terminó tocando el balón con el botín izquierda.

El desenlace no fue favorable para el New York City, pues el esférico rebotó sobre el césped y se metió arco, casi rosando el poste, sobre los 62 minutos, para el 1-0 del Philadelphia Union.

Sin embargo, solo dos minutos duró el pesar de Callens y sus compañeros, pues Maximiliano Morález puso el empate a los 65, y Talles Magno marcó el 2-1 de la remontada a falta de dos minutos para el final del encuentro, dándole así la clasificación a la gran final a los de Ronny Deila.

Ahora, Callens y compañía enfrentarán a Portland Timbers en la gran final, equipo que eliminó al Real Salt Lake. El encuentro se jugará en cancha de los Timbers el próximo sábado 11 de diciembre.

Callens y los fetejos del City tras coronarse campeón de conferencia. (Video: FS1)





