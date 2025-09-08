Posible alineación de Paraguay vs. Perú. (Foto: AFP)
depor

  • Roberto Fernández. (Foto: Getty Images)
  • Gustavo Velásquez. (Foto: APF)
  • Gustavo Gómez. (Foto: Getty Images)
  • Omar Alderete. (Foto: AFP)
  • Agustín Sández. (Foto: Getty Images)
  • Damián Bobadilla. (Foto: AFP)
  • Diego Gómez. (Foto: AFP)
  • Ángel Romero. (Foto: Getty Images)
  • Ramon Sosa. (Foto: AFP)
  • Ronaldo Martínez. (Foto: Getty Images)
  • Antonio Sanabria. (Foto: Getty Images)
La se alista para su último reto en las , luego de haber clasificado en el anterior partido al Mundial de Norteamérica, luego de igualar 0-0 ante Ecuador. Su rival será la , que se despedirá ante su gente tras quedar sin chances de acceder al repechaje. En ese sentido, Gustavo Alfaro probó algunas caras nuevas en su once habitual, aunque manteniendo la base de experiencia. Gustavo Velásquez, Agustín Sandéz, Damián Bobadilla, Ángel Romero y Ronaldo Martínez serían las novedades de la ‘Albirroja’. A continuación el posible once para enfrentar a la Bicolor.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo formado en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Comenzó su carrera en 2007, en Radio Ovación. Luego fue narrador en Panamericana Televisión y en 2011 llegó a Depor, donde se desempeña como Editor de Fútbol Internacional y Polideportivo.

