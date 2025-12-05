América TV se encarga de transmitir (EN VIVO | EN DIRECTO) el . El evento se llevará a cabo en el Centro Kennedy, ubicado en la ciudad de Washington D.C. de Estados Unidos. Este 5 de diciembre, cada país conocerá su destino, en una ceremonia que iniciará a las 12:00 p.m. (hora peruana); en Argentina, Brasil, Chile y Uruguay será desde las 2:00 p.m. ¿En qué canales verás la transmisión? En Latinoamérica estará disponible por DSPORTS, DIRECTV y DGO. Recuerda no verlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Entérate todos los detalles de este evento en Depor.

Grupos del Mundial 2026:

GRUPO A
México
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • México vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. México
  • Por confirmar

GRUPO B
Canadá
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Canadá vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Canadá
  • Por confirmar

GRUPO C
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO D
Estados Unidos
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Estados Unidos vs. por confirmar
  • Por confirmar vs. Estados Unidos
  • Por confirmar

GRUPO E
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO F
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO G
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO H
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO I
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO J
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO K
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

GRUPO L
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar
Por confirmar

Partidos, fixture y calendario:

  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar
  • Por confirmar

El Sorteo del Mundial 2026 será en Washington. (Video: TV Azteca)
