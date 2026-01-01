Así recibieron el 2026 los cracks de la Liga 1 y el mundo | Composición: Depor
  • Alex Valera subió un póst agradeciendo por lo vivido el 2025 y esperando sea mejor el 2026 en busca del tetracampeonato crema | Foto: IG
  • 'Tarzán' Riveros publicó un video agradeciendo lo vivido el 2025 | Foto: IG
  • Luis Ramos, flamante fichajes de Alianza Lima, pasó el año nuevo junto con su familia nuclear | Foto: IG
  • El goleador de la Liga 1, Facundo Callejo, aprovechó las festividades para pasarla junto a su familia en Argentina | Foto: IG
  • El 'oreja' Flores rdecidió subir una historia con el mensaje: "último día para celebrar el tricampeonato, 2026 con todo" | Foto: IG
  • Miguel Trauco fue otro de los fútbolistas que recibieron el año nuevo en la playa junto a la familia | Foto: IG
  • Alexander Callens subió un post con el siguiente mensaje: "Biendenido 2026", esperemos vuelva pronto a las canchas. | Foto: IG
  • Carlos Zambrano publicó una mensaje de reflexión en sus redes sociales acompañado de buenos deseos para el 2026 | Foto: IG
  • Ivan Colman, jugador destacado de Cusco FC, recibió en Rio de Janeiro el 2026 | Foto: IG
  • Diego Enriquez jugador de Sporting Cristal agradeció en un post por el 2025 | Foto: IG
  • Lapadula se despidió del 2025 que no fue tan bueno para el Bambino | Foto: IG
  • Neymar subió el siguiente post en sus redes sociales | Foto: IG
  • Cristiano Ronaldo la pasó con su familia y su madre, coincidentemente, ella cumple año el 31 de diciembre | Foto: IG
  • El ganador del Balón de Oro también dijo presente y se despidió así del 2025 | Foto; IG
  • Vinicius Jr fue otro de los jugadores que la pasó en Familia | Foto: IG
  • Erling Haaland deseó "Feliz año nuevo a todos" en sus redes sociales | Foto: IG
Anoche se celebró en todo el mundo la llegada del nuevo año 2026. Los cracks del fútbol, que se rodearon de familiares y amigos, publicaron fotografías de los festejos en sus redes sociales. Asimismo, enviaron sus mejores deseos para el nuevo año. , , , , , entre otros futbolistas destacados que militan en el extranjero, fueron los que se mostraron en sus plataformas. Por supuesto, no podían faltar los cracks de la quienes también se dieron un tiempo para compartir sus mejores momentos al recibir el año nuevo.

SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

