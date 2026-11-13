Este desde las 9:00 a.m. (horario en Paraguay, con dos horas menos en Perú), vs. chocan EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | STREAMING en el Estadio Nacional de Singapur. ¿Cómo ver este partido? La transmisión estará a cargo de la plataforma de streaming APF TV, además de las alternativas televisivas en GEN (Canal 12), Trece (Canal 13) y VS Sports. Ojo: Fútbol Libre TV es una señal pirata para este tipo de eventos y no la recomendamos. Por otro lado, el encuentro comenzará a las 7:00 a.m. en Ecuador y Colombia, y a la 1:00 p.m. en España.

SOBRE EL AUTOR

Periodista egresado de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga. Experiencia en medios digitales, podcast, radio, coberturas periodísticas del fútbol peruano y análisis del acontecer deportivo nacional e internacional. Conocimientos avanzados de posicionamiento SEO y motores de búsqueda en páginas webs.

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