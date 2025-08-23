vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este sábado 23 de agosto por una nueva fecha de la , desde el Audi Field, a través de la transmisión de Apple TV y la MLS Season Pass. El encuentro entre ambas escuadras está pactado para jugarse a partir de las 6:30 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador). Si estás en Bolivia, Paraguay, Chie o Venezuela, el duelo se disputará una hora más tarde, a las 7:30 p.m.; mientras que en Argentina, Brasil y Uruguay está programado para las 8:30 p.m. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Inter Miami vs. DC United por la MLS 2025 | VIDEO: Apple TV
Inter Miami vs. DC United por la MLS 2025 | VIDEO: Apple TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

TAGS RELACIONADOS