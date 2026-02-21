Apple TV transmite EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | STREAMING el vs. Los Angeles FC desde Los Angeles Memorial Coliseum. El choque, a jugarse el sábado 21 de febrero, es válido por una jornada más de la . La transmisión está disponible en la señal de de Apple TV. Las acciones empezarán a las 9:30 p.m. (hora peruana) y es uno de los duelos más importantes de la temporada. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos.

Inter Miami vs Los Angeles por la MLS | VIDEO: MLS TV
SOBRE EL AUTOR

Periodista deportivo egresado de la Universidad San Martín de Porres. Con experiencia en televisión, radio, medios digitales y prensa escrita. Ha trabajado en ATV, Latina, Radio Ovación y más, participando en coberturas de eventos nacionales e internacionales. Se ha desempeñado como reportero, redactor, panelista y creador de contenido digital.

