Inter Miami vs. New York Red Bull enfrentados EN VIVO | EN DIRECTO desde el Sports Illustrated Stadium, por una nueva fecha de la Major League Soccer (MLS) 2025. El choque tendrá lugar desde las 6:30 p.m. (horario en Perú, Ecuador y Colombia), con una hora más en Chile, Bolivia y Venezuela; y dos horas más en Argentina, Brasil y Uruguay. Además, podrás seguir la transmisión de Apple TV para el territorio latinoamericano, sumado a su plataforma de streaming: Apple TV+. Te recomendamos no usar señales piratas para ver este partido. No te pierdas los detalles y más en la web de Depor.

Inter Miami vs New York Red Bull por la MLS | VIDEO: Apple TV