Apple TV transmite (EN VIVO | EN DIRECTO) el vs. desde el Chase Stadium. El choque, a jugarse el sábado 6 de diciembre, es válido por la final de la . La transmisión estará disponible en la señal de de Apple TV y la MLS Season Pass. Las acciones empiezan a las 2:30 p.m. (hora peruana) y será duelo único para definir el campeón de temporada. Recuerda, no accedas a la transmisión de Fútbol Libre TV, señal pirata, no lo recomendamos. No te pierdas el minuto a minuto y detalles en la web de Depor.

Inter Miami vs. Vancouver Whitecaps por MLS. (Video: Inter Miami)
