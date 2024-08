Continúa la participación de los felinos en la Leagues Cup 2024 y tienen un duro hueso de roer si quieren meterse entre los 8 mejores. Tigres vs. New York City EN VIVO chocarán este martes 13 de agosto, a partir de las 6:00 p.m. (hora Centro de México) y con transmisión de Apple TV en exclusiva, tanto para México como Estados Unidos. Tigres viene de eliminar a Pachuca por la mínima diferencia con un tanto de Marcelo Flores, mientras que New York City igualó 1-1 ante New England Revolution pero se impuso por 7-6 en tanda de penales. Sigue aquí el partido minuto a minuto y todas las incidencias del encuentro.

Apple TV EN VIVO transmitirá Tigres vs. New York City GRATIS ONLINE por Leagues Cup 2024. (Video: @TigresOficial)