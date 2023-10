Vía Apple TV, Inter Miami vs. Cincinnati EN VIVO con Lionel Messi

Inter Miami vs. Cincinnati juegan EN VIVO, con la posible vuelta de Lionel Messi tras varias semanas lesionado, este sábado 7 de octubre por la fecha 33 de la MLS de Estados Unidos en partido que se llevará a cabo en el estadio DRV PNK de la localidad de Fort Lauderdale (Florida). El partido está programado para las 6:30 de la tarde (hora peruana) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS para toda América Latina a través de las señales de Apple TV y MLS Pass. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Revisa la siguiente guía de horarios y canales y sigue el minuto a minuto más completo de todos.

Inter Miami se encuentra en una encrucijada decisiva en su búsqueda por clasificar a la postemporada de la MLS, y el posible regreso de su estrella, Lionel Messi, podría ser la chispa que necesitan para mantener viva la esperanza. El equipo dirigido por el técnico argentino Gerardo ‘Tata’ Martino se enfrentará a Cincinnati en un partido de alto voltaje que podría definir su destino en la liga estadounidense.

La ausencia de Lionel Messi en los últimos cuatro partidos ha tenido un impacto significativo en el rendimiento de Inter Miami. El equipo ha registrado dos empates y dos derrotas en este período, lo que ha llevado al club a caer a la penúltima posición en la MLS. La derrota por 1-4 ante el Chicago Fire fue un golpe duro que ha dejado al equipo a cinco puntos de los puestos de ‘playoffs’.

La posible vuelta de Lionel Messi al once inicial del Inter Miami podría ser la clave para cambiar el rumbo del equipo. Con Messi en el campo, el equipo ha sido invicto y logró conquistar la Leagues Cup en agosto, además de clasificarse para la final de la Copa US Open. Su presencia no solo aporta calidad y liderazgo, sino que también ha demostrado ser determinante en el rendimiento del equipo.

Gerardo ‘Tata’ Martino, el entrenador de Inter Miami, reconoce la importancia crucial del partido contra Cincinnati. Después de la última derrota ante el Chicago Fire, Martino expresó sus preocupaciones sobre las posibilidades de su equipo en la recta final de la temporada.

El Inter Miami se encuentra a cinco puntos de los puestos de ‘playoffs’, aunque tiene un partido menos que sus rivales directos. Además de superar a equipos como el Montreal y el New York City, el equipo deberá mantenerse atento a los resultados de otros partidos que podrían influir en su posición en la tabla.





¿A qué hora ver Miami vs. Cincinnati?





El encuentro por la fecha 32 de la MLS se juega el próximo sábado 7 de octubre en el estadio DRV PNK de Florida, casa de los Herons, a partir de las 8:30 p.m. (hora local de Miami).





¿En qué canal ver Inter Miami vs. Cincinnati?





En el caso de la MLS, esta ha llegado a un acuerdo por una década para que Apple TV emita los encuentros del torneo norteamericano. Es decir, el encuentro entre Inter Miami vs. FC Cincinnati se podrá ver en los operadores de TV paga y streaming de la plataforma, la cual puedes descargar en dispositivos móviles.





Inter Miami vs. Cincinnati: posibles alineaciones

Inter Miami: Drake Callender; DeAndre Yedlin, Tomás Avilés, Kamal Miller, Noah Allen o Jordi Alba; Dixon Arroyo, Sergio Busquets, Benjamín Cremaschi; Josef Martínez, Lionel Messi y Facundo Farías.

Cincinnati: Alec Kann; Ian Murphy, Nick Hagglund, Matt Miazga, Yerson Mosquera, Raymon Gaddis; Yuya Kubo, Obinna Nwobodo, Luciano Acosta o Marco Angulo; Aaron-Salem Boupendza y Dominique Badji.





