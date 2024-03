Desde el Audi Field, Inter Miami vs. DC United se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) por la fecha 4 de la MLS 2024, en la Conferencia Este. El duelo será este sábado 16 de marzo, desde la 1:00 p.m. (horario peruano). El equipo de Lionel Messi quiere escalar posiciones y recuperarse de la derrota en la última fecha. La transmisión estará a cargo de la señal de Apple TV para todo el territorio de Estados Unidos. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias en Depor. ¡No te lo puedes perder!

Los de Gerardo “Tata” Martino vienen de clasificar a los cuartos de final de Concacaf Champions Cup tras superar a Nashville (global 5-3). Ahora The Herons se centran en la Major League Soccer, donde buscarán recuperarse de la derrota en casa ante Montreal (2-3), en lo qe ha sido la única derrota en sus seis partidos oficiales de la temporada 2024 (3 victoria, 2 empates, 1 derrota).

De momento Inter Miami es uno de los cinco líderes que tiene la Conferencia Este, pero con un partido más respecto al resto, por lo que está obligado a reencontrarse con la victoria ante un DC United contra quien está imbatido en sus últimas dos visitas (1 victoria, 1 empate).

Los de Troy Lesesne vienen de conseguir un buen resultado como fue el empate a domicilio ante Cincinnati (0-0), y con ello se mantiene imbatido en sus primeros tres partidos ligueros de la temporada (1 victoria, 2 empates).

Así the Black and Red se sitúa en el sexto lugar de la Conferencia Este, dos puntos por debajo del líder que es justamente Inter Miami, pero con un partido menos, por lo que este fin de semana saldrá a imponer su localía, donde debutaron con victoria sobre New England (3-1).

¿A qué hora juegan Inter Miami vs. DC United?

El enfrentamiento entre Inter Miami y DC United se llevará a cabo en el Estadio Audi Field este sábado 15 de marzo. El partido iniciará a la 1:00 p.m. en países como Perú, Ecuador y Colombia. En Argentina, Chile, Brasil y Uruguay, el inicio del encuentro será a las 3:00 p.m. Por otro lado, en Venezuela y Bolivia, el partido comenzará a las 2:00 p.m. En el caso de México será desde las 12:00 p.m.

¿En qué canal TV ver Inter Miami vs. Montreal?

El encuentro entre Inter Miami y DC United podrá ser visto a través de Apple TV y MLS Season Pass. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Te invitamos a seguir la cobertura detallada del evento en Depor, donde encontrarás actualizaciones continuas y los momentos más importantes del partido.

¿Dónde juegan Inter Miami vs. DC United?





