Perú tiene un mercado de apuestas online regulado desde hace poco más de dos años. La base es la Ley 31557, publicada en agosto de 2022 y modificada después por la Ley 31806 y el Decreto Legislativo 1644, con su reglamento aprobado por el Decreto Supremo 005-2023-MINCETUR. La norma entró en vigor el 9 de febrero de 2024 y dio a las empresas que ya operaban un mes para pedir su autorización. Desde entonces, cualquier plataforma que quiera ofrecer apuestas deportivas o juegos a distancia a usuarios peruanos necesita el permiso del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. La supervisión está a cargo de la Dirección General de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas. A comienzos de 2026, el sector contaba con unas 54 plataformas autorizadas, y solo pueden jugar los mayores de 18 años.

¿Quién es el número uno?

No existe un ranking oficial. El MINCETUR autoriza y fiscaliza, pero no publica cuotas de mercado por operador ni elige una casa por encima de otra. Por eso, la mejor opción depende de lo que busque cada apostador: cuotas más altas en la Liga 1, un bono de bienvenida con condiciones fáciles de liberar, una buena app o métodos de pago locales. Lo primero es comprobar que la plataforma tenga autorización vigente. Después conviene comparar las promociones, porque el mismo bono puede exigir un rollover muy distinto según la casa. En as.com/apuestas/pe/ encontrarás una comparativa de las mejores ofertas del mercado peruano, con las condiciones de cada operador explicadas antes de que te registres.

Impuestos y mano dura con las plataformas ilegales

Las casas autorizadas pagan un impuesto del 12 % sobre sus ingresos netos, es decir, las apuestas recibidas menos los premios y devoluciones, con una deducción adicional del 2 % por gastos de mantenimiento. El jugador no paga este impuesto sobre sus ganancias, según aclara la SUNAT. Lo recaudado se reparte en un 40 % para el MINCETUR y un 20 % para cada uno de estos destinos: el Tesoro Público, el Instituto Peruano del Deporte y el Ministerio de Salud. Entre enero y noviembre de 2025, el juego regulado en su conjunto aportó unos 419 millones de soles en tributos, con las apuestas deportivas online en segundo lugar, solo detrás de las tragamonedas. Al mismo tiempo, el Estado aprieta a las webs sin permiso. El 2 de octubre, el MINCETUR bloqueó otras 50 plataformas, con lo que ya suma 86, y tiene otras 157 en la mira para este año. Los operadores sin licencia arriesgan multas de hasta 150 UIT, y quien promueva o participe en juego ilegal se expone a penas de uno a cuatro años de cárcel.

La Liga 1 calienta el cierre del año

El fútbol local llega con mucho en juego para los apostadores. Tras la fecha 12 del Clausura, Sporting Cristal lidera con 25 puntos, igualado con Sport Huancayo, y Universitario aparece tercero con 24. Alianza Lima, ganador del Apertura, manda en la tabla acumulada con 62 unidades, nueve más que la U. Si nada cambia, la definición podría pasar por una semifinal entre Universitario y Cristal, con Alianza esperando en la final.