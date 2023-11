Argentina vs. Alemania se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) este martes 28 de noviembre por las semifinales del Mundial Sub 17. El partido, que se disputará en el Stadion Manahan de Surakarta, en Java Central, está programado para iniciar a las 5:30 de la mañana (hora argentina) y será transmitido a través de las señales de TV Pública y TyC Sports. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. El elenco sudamericano llegó a esta instancia tras golear por 3-0 a Brasil en los cuartos de final, con un triplete de Claudio Echeverri. El combinado teutón, por su parte, clasificó tras vencer 1-0 a España en cuartos. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias.

Argentina enfrenta a Alemania por las semifinales del Mundial Sub 17. (Video: Selección de Argentina)





Argentina vs. Alemania: posibles alineaciones

Argentina: Jeremías Florentín; Dylan Gorosito, Juan Giménez, Tobías Palacio, Octavio Ontivero; Mariano Gerez, Claudio Echeverri, Valentino Acuña; Gustavo Albarracín, Agustín Ruberto y Ian Subiabre. DT: Diego Placente.

Alemania: Max Schmitt; Eric Da Silva, Finn Jeltsch, David Odogu, Maximilian Henning; Almugera Kabar, Fayssal Harchaoui, Noah Darvich; Charles Herrmann, Paris Brunner y Max Moertstedt. DT: Christian Wück.