No cabe duda que la presencia de Lionel Messi no solo emociona a los hinchas de Argentina, sino también a los del equipo rival. Y es que la ‘Pulga’, pese a sus 36 años de edad, demuestra partido a partido sus grandes dotes futbolísticos, algo que los aficionados de Bolivia no quisieron perderse, coreando su nombre en el duelo por la fecha 2 de las Eliminatorias 2026.

Como se recuerda, el astro rosarino terminó con molestia el jueves pasado en el triunfo sobre Ecuador por 1-0, motivo por el que fue reemplazo por el comando técnico de Lionel Scaloni. Si bien se le realizó estudios para ver si existía una lesión, su inclusión en el once titular fue descartada minutos antes del cotejo ante la ‘Verde’.

Pese a ello, la ‘Pulga’ estuvo en el banquillo de suplentes y los hinchas del equipo rival no dudaron en llenarlo de elogios. Así, pues, a los 63 minutos del cotejo, corearon su nombre en el Estadio Hernando Siles, de la Paz, acción que sorprendió a los comentaristas argentinos, que aplaudieron el gesto de la hinchada del combinado altiplánico.

Argentina vs. Bolivia: lo que se viene

Tras el encuentro ante Bolivia, los jugadores de la Selección de Argentina retornarán a sus clubes y esperarán a la convocatoria para la próxima fecha doble, donde se medirá ante Paraguay. El encuentro ante la ‘Albirroja’ se disputará el 12 de octubre desde las 7:00 de la noche (hora peruana), en el Estadio Más Monumental de Núñez.

Eso sí, el equipo de Lionel Scaloni regresará a la acción cinco días después y lo hará en Lima, donde se enfrentará ante Perú. Los actuales campeones del Mundo chocarán con la ‘Bicolor’ el 17 del mismo mes desde las 9:00 p.m., en el Estadio Nacional.

Bolivia, por su lado, se alistará para el encuentro ante Ecuador, el cual se llevará a cabo el 12 de octubre desde las 3:00 de la tarde, en el Estadio Hernando Siles, de La Paz. Mientras que el 17, visitará a Paraguay desde las 5:30 p.m., en el Estadio Antonio Aranda, de Ciudad del Este.





