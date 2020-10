Sergio Agüero no será parte del Argentina vs. Bolivia, por la fecha 2 de las Eliminatorias Qatar 2022, ya que no fue convocado por Lionel Scaloni. A pesar de su ausencia, el delantero del Manchester no deja de hacer noticia en la previa del encuentro en la altura de La Paz.

Esta vez, en el programa ‘Santo Sábado’, el crack argentino sorprendió con sus confesiones en un divertido cuestionario. Entre otras cosas, el ex del Atlético de Madrid reveló la compra más inútil de su vida: un Lamborghini Aventador valorizado en 1.4 millones de euros que hoy casi ni usa.

“Para qué mierda me compré una Lamborghini. Debe tener 1200 kilómetros en seis años, no la usé nunca. Hace dos años que estoy pensando para qué mierda compré ese coche. Fue muy al pedo. Ahora está ahí, lo único que hace es cagarse de frío con la lluvia. Está afuera, tiene telarañas y todo”, dijo el ‘Kun’.

Este es el Lamborghini Aventador que Agúero casi no usa.

El auto de lujo al que Agüero hizo referencia es un exclusivo Lamborghini al que accedió en 2014 después del subcampeonato de Argentina en el Mundial de Brasil. Costó más de un millón, pero no terminó disfrutándolo.

Recordemos que Agüero no fue convocado para el inicio de las Eliminatorias con la Selección debido a que recién está volviendo de una lesión. El 22 de junio pasado, el futbolista se había roto los meniscos de su rodilla izquierda en la goleada ante el Burnley y debió ser operado en Barcelona.

Desde ese momento, Agüero se encuentra rehabilitándose para poder volver a jugar ya que aún no sumó minutos con el Manchester City desde su baja.





