Argentina vs. Brasil se ven las caras domingo 11 de febrero en el Estadio Nacional Brígido Iriarte, por la última jornada del cuadrangular final del Preolímpico Sub 23. El compromiso comenzará a partir de las 5:30 p.m. (hora argentina, 3:30 p.m. en el horario peruano), bajo la transmisión de los canales DSports (DIRECTV) y SporTV.

Argentina y Paraguay igualaron 3-3 por el Preolímpico Sub 23. (Video: TyC Sports)





Argentina vs Brasil: posibles alineaciones

Argentina: Brey; García, Di Cesare, Valentini, Barco; Fernández, Sforza, Medina; Almada, Solari y Gondou.

Brasil: Mycael; Khellven, Chaves, Fasson y Rikelme; Bruno Gomes, Santos y Alexsander; Maurício, Kennedy y Endrick.