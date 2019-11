Argentina y Brasil se ven las caras en el King Saud University Stadium por un nuevo amistoso internacional FIFA. Los dirigidos por Lionel Scaloni sueñan con la victoria luego que cuenten con el regreso de su capitán Lionel Messi, quien cumplió una sanción luego de acusar a la Conmebol de corrupción en la Copa América 2019. Conoce la programación de horarios y canales del partido por Depor.com

Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración para conocer más del Argentina y Brasil.

Argentina vs. Brasil: horarios y canales en el mundo

Perú: 12:00 p.m.

Colombia: 12:00 p.m.

Estados Unidos (Miami): 12:00 p.m.

Argentina: 2:00 p.m. | TyC Sports y TyC Sports Play

Chile: 2:00 p.m.

Uruguay: 2:00 p.m.

España: 9:00 p.m.

Francia: 9:00 p.m.

México: 11:00 a.m.

Brasil podría extender su racha sin victorias a cinco, algo que no le ocurre desde la temporada 2012/13. Scaloni no lo permitirá. Cada uno de sus últimos cuatro choques se jugó en territorio neutral, lo que significa que la verdeamarela no ha ganado en sus últimos cinco partidos de dicha categoría.

“Brasil no está en crisis ni nada, sigue siendo peligroso, sigue siendo Brasil. Pero nosotros como equipo estamos más consolidados. Eso es indudable, eso nos da tranquilidad”, dijo Scaloni este jueves en rueda de prensa desde Riad.

El entrenador también lamentó la baja por lesión de Neymar, porque, para él, “siempre es mejor para el espectáculo” que las figuras estén en los partidos.

Scaloni explicó que Argentina no pudo entrenarse este viernes en el campo porque hubo “un retraso con la utilería” y que por eso los jugadores hicieron ejercicios en el hotel.

También reveló que Lionel Messi, Sergio Agüero y Lautaro Martínez serán los delanteros titulares si este último se recupera completamente de un golpe que sufrió en la cabeza.

“Es un partido importante y queremos que los que jueguen estén al 100 %”, afirmó.

“No pensamos tanto en cómo juega Brasil, pensamos en cómo jugamos nosotros, cómo queremos hacerles daño. Será muy parecido a lo que hicimos en la Copa (América). La idea es atacar”, añadió.

Este partido marcará el regreso de Messi a la selección argentina tras la sanción de tres meses de suspensión que le aplicó la Conmebol por criticar a los árbitros y al organismo durante la Copa América de Brasil.

“Messi está como siempre, para nosotros es una alegría tenerlo. La relación con los compañeros fue creciendo y se llevan de la mejor manera. Él necesita jugar, cuanto más esté en la cancha mejor. Lo necesitamos bien para cuando vengan las cosas realmente importantes, que son el año que viene”, indicó.

