¡Superclásico sudamericano en el Mundial Sub 17! Argentina vs. Brasil se ven las caras (EN VIVO | EN DIRECTO) por los cuartos del final del torneo que se juega en Indonesia. El partido, que se disputará en el Jakarta International Stadium, está programado para jugarse este viernes 24 de noviembre desde las 9:00 de la mañana (horario argentino y brasileño). La transmisión estará a cargo de las señales de TV Pública, TyC Sports y DSports (DIRECTV).

Argentina goleó a Venezuela en los octavos de final del Mundial Sub 17. (Video: Canal 26)





Argentina vs. Brasil: posibles alineaciones

Argentina: Jeremías Florentín; Ulises Giménez, Valente Pierani, Tobías Palacio, Juan Villalba; Mariano Gerez, Dylan Gorosito, Claudio Echeverri; Santiago López, Agustín Ruberto, Ian Subiabre.

Brasil: Phillipe Gabriel; Pedro Lima, Vitor Reis, De Mata, Esquerdinha; Sidney de Carvalho, Guilherme Batista; Estevão Willian, Dudu, Rayan; Kauã Elias.