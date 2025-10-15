Argentina vs Colombia por Mundial Sub-20. (Foto: Christian Marlow)
vs. se enfrentan (EN VIVO | EN DIRECTO) en el estadio Nacional de Santiago por la semifinal del . ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el miércoles 15 de octubre del 2025 desde las 6:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina). ¿En qué canales puedes ver este partido? Este choque será transmitido por la señal de DSports, disponible en la parrilla de canales de DIRECTV con la opción streaming en las plataformas de DGo. En Argentina, se podrá ver por la señal de Telefe; en Colombia, por Gol Caracol. Ojo, no recomendamos seguir el partido por Fútbol Libre TV, señal pirata.

