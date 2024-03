¡No te lo pierdas! Argentina vs. Costa Rica se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE TV) este martes 26 de marzo, en un compromiso amistoso internacional, como parte de la jornada FIFA, que se realizará en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum. La ‘Albiceleste’ llega tras golear por 3-0 a El Salvador. El choque está pactado para iniciar a partir de las 10:00 p.m. (hora peruana y medianoche en Argentina) y será transmitido a través de la señales de TyC Sports y TV Pública. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Mira el minuto a minuto más completo en Depor, junto a todos los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas e incidencias.

La 'Albiceleste' entrena con miras al encuentro ante Costa Rica. (Video: Argentina)





Argentina vs. Costa Rica: posibles alineaciones

Argentina: Martínez; Pérez, Romero, Tagliafico, González; De Paul, Paredes, Fernández, Lo Celso; Di María, Lautaro Martínez.

Costa Rica: Navas; Mora, Calvo, Arboine, Cascante, Dosman; Madrigal, Galo, Brenes, Zamora; Ugalde.