¡Asociación perfecta! El golazo de Campana tras genial jugada colectiva de Ecuador [VIDEO]

Argentina vs. Ecuador juegan por la primera fecha del hexagonal final Sub 20 en Rancagua. Los albicelestes se pusieron adelante en el marcador gracias al tanto de tiro libre de Almada, pero los norteños no bajaron los brazos y gracias a Leonardo Campana empataron el partido.

A los 38 minutos, luego de una gran jugada colectiva, el centro desde la derecha fue despejado levemente por el portero Roffo, quien le dejó el gol servido a Campana que solo tuvo que empujarla para gritar el 1-1.

Ambos equipos ya se vieron las caras el 22 de enero en la ciudad de Talca con un triunfo ecuatoriano por 1-0 gracias a un gol de Alexander Alvarado, máximo artillero del Sudamericano con tres goles junto a su compatriota Jordan Rezabala.

Ecuador clasificó de manera holgada, mientras Argentina hasta la clasificación ha sido más tortuoso, y solo lo logró el sábado pasado en la última jornada con un ajustado triunfo frente a Perú (1-0).