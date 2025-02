¡El fútbol nos regala otro duelo imperdible! Tras consagrarse campeones en sus respectivas confederaciones hace un año, las selecciones de Argentina y España se verán las caras en la Finalissima 2025, un enfrentamiento que promete estar lleno de emociones y calidad en cada jugada. Los fanáticos ya cuentan los días para este choque de gigantes, pero… ¿cuándo y dónde se jugará este partidazo entre el campeón de la Copa América y el campeón de la Eurocopa? Aquí te contamos todos los detalles que se conocen hasta el momento.

Este torneo nació de un acuerdo entre la CONMEBOL y UEFA, con la intención de fortalecer los lazos entre ambas confederaciones y desarrollar proyectos en conjunto. No se trata solo del fútbol masculino, sino que también abarca el femenino, de salón y juveniles, promoviendo el crecimiento y la competitividad en cada categoría. Además, en los últimos años, ambas entidades han implementado un intercambio de árbitros, una iniciativa que les permite ganar experiencia en diferentes contextos de juego y mejorar su visibilidad a nivel internacional.

Aunque hoy lo conocemos como la Finalissima, este torneo tiene sus orígenes en 1985, cuando se disputó por primera vez bajo el nombre de Copa Artemio Franchi. En aquella ocasión, Francia venció 2-0 a Uruguay en París, en un duelo entre los campeones de la Eurocopa y la Copa América. La siguiente edición tuvo lugar en 1993, esta vez en Mar del Plata, donde Argentina y Dinamarca empataron 1-1. Con Diego Maradona en cancha, la ‘Albiceleste’ terminó llevándose el trofeo en penales, en un partido que quedó en la memoria de los hinchas.

Así, luego de casi tres décadas sin disputarse, la competencia regresó en 2022 con un atractivo Italia vs. Argentina en Wembley. Aquel partido fue una demostración de poderío del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que dominó el encuentro de principio a fin y se impuso con un contundente 3-0. Los goles fueron obra de Lautaro Martínez, Ángel Di María y Paulo Dybala, en una noche donde la ‘Albiceleste’ dejó en claro su jerarquía a nivel internacional.

Ahora, tres años después de esa definición, la historia tendrá un nuevo capítulo con el enfrentamiento entre Argentina y España, dos selecciones con estilos bien marcados y una gran actualidad futbolística. La fórmula del torneo es sencilla: se juega un solo partido de 90 minutos, sin prórroga. En caso de empate al final del tiempo reglamentario, el título se definirá directamente por penales, agregando aún más emoción a un duelo que promete ser apasionante de inicio a fin.

¿Cuándo juegan Argentina vs. España?

Por ahora, hay dos posibles escenarios: que se juegue en 2025 o 2026. El principal desafío para definir el día es la apretada agenda de ambas selecciones, ya que tienen compromisos clave en sus respectivas confederaciones. Uno de los escenarios que se baraja es marzo, pero esta opción presenta complicaciones. En esa ventana FIFA, la ‘Albiceleste’ tiene programados dos duelos exigentes por las Eliminatorias: contra Uruguay y otro frente a Brasil. Por su parte, España disputará los cuartos de final de la UEFA Nations League contra Países Bajos.

Otra opción que toma fuerza es posponer la Finalissima hasta marzo de 2026, justo antes del Mundial. Argentina ya no tendría Eliminatorias, lo que le daría más margen para disputar el partido. Sin embargo, la disponibilidad de la selección española dependerá de su camino en las clasificatorias europeas. Si la ‘Roja’ necesita jugar un repechaje para asegurar su boleto a la Copa del Mundo, el encuentro podría volver a quedar en el aire. Dicho esto, todo dependerá de cómo se acomoden los calendarios y de una decisión oficial de la CONMEBOL y UEFA.

¿En qué dónde se jugará la Finalissima?

Como si el día no fuera ya un problema, otro tema sin resolver es la sede del partido. De acuerdo con las autoridades, esta vez debería jugarse en América, ya que la última edición fue en Europa. En ese contexto, la CONMEBOL apuesta fuerte por llevar el duelo a Estados Unidos, un destino atractivo por su infraestructura y mercado futbolístico en crecimiento. Sin embargo, la UEFA no está del todo convencida y prefiere que el encuentro se mantenga en territorio europeo. En este sentido, las negociaciones siguen abiertas y aún no hay una decisión final.





