Argentina vs. Irak se miden (EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE | GRATIS | HD) por la jornada 2 del Grupo B del torneo de fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Paris 2024, en un partido que se realizará en el estadio Parc Olympique Lyonnais. El compromiso está programado para jugarse el sábado 27 de julio desde las 8:00 de la mañana (horario en Perú, 10:00 a.m. en Argentina) y será transmitido LIVE AHORA OFICIAL GRATIS por Claro Sports para toda América Latina y también en su canal de YouTube. En Argentina, se transmitirá por TV Pública (señal abierta) y por TyC Sports y DSports (cable). Asimismo recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV y Pelota Libre TV, señales piratas. Revisa la siguiente guía de horarios y canales. Depor.com te ofrecerá el minuto a minuto más completo de todos con los goles, tarjetas amarillas, rojas, estadísticas y demás incidencias. Engánchate también a la transmisión y narración de los perfiles de Twitter de ambos equipos.

Argentina se prepara para enfrentar a Irak en los Juegos Olímpicos París 2024. (Video: Argentina)