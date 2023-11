Argentina vs. Mali se ven las caras (EN VIVO / EN DIRECTO / ONLINE / TV) este viernes 1 de diciembre, en el marco del partido por el tercer puesto del Mundial Sub 17 Indonesia 2023. El choque será en el estadio Manahan de la ciudad de Surakarta e inicia desde las 9:00 de la mañana (hora argentina), bajo la transmisión de los canales TV Pública, TyC Sports y DSports (DIRECTV) para todos los países de América Latina. Asimismo, recomendamos no buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto más completo y las incidencias del partido en la web de Depor.

Argentina cayó ante Alemania en las semifinales del Mundial Sub 17. (Video: TyC Sports)





Argentina vs. Mali: posibles alineaciones

Argentina: Jeremías Florentin; Dylan Gorosito, Giménez, Tobías Palacio, Óctavio Ontivero; Valentino Acuña, Mariano Gerez; G. Albarracin, Claudio Echeverri, Ian Subiabre; Agustín Ruberto.

Mali: Koné; G. Koné, B. Coulibaly, I. Traoré, M. Traoré; S. Koné, H. Makalou; I. Diarra, A. Tia, M. Barry; I. Kanate.