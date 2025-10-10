Argentina vs. Venezuela por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)
Argentina vs. Venezuela por amistoso. (Diseño: Christian Marlow)

vs. se miden (EN VIVO | EN DIRECTO) desde el Hard Rock Stadium en de fecha FIFA. ¿A qué hora juegan? Este duelo está pactado para el viernes 10 de octubre del 2025 desde las 7:00 p.m. (horario en Perú, Colombia y Ecuador, con una hora más en Paraguay y dos horas más en Argentina. ¿En qué canales ver este partido? Para seguir la transmisión, deberás conectarte a la señal de TyC Sports y Telefe. En Venezuela, podrás verlo por Televen y SimpleTV; ojo, no recomendamos buscarlo por Fútbol Libre TV, señal pirata. Sigue los detalles y el minuto a minuto en la web de Depor.

Argentina vs. Venezuela por amistoso. (Video: Conmebol)
Argentina vs. Venezuela por amistoso. (Video: Conmebol)

TAGS RELACIONADOS